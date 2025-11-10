Los hermanos Di Benedetto, Adroher y Jordi Bargalló, profesores por un día

La pista del colegio Liceo La Paz despliega este domingo la alfombra verde para recibir a Bruno Di Benedetto. El internacional francés, exliceísta, regresa a la ciudad para impartir una jornada de tecnificación exclusiva con la cantera del hockey coruñés. De la mano del propio Liceo, el actual jugador del Oliveirense será el tercero en impartir su particular masterclass. Antes de él, lo hicieron Jordi Adroher, que aprovechó la visita del Shum en OK Liga para dedicarle un rato a la cantera, y Martín Rodríguez y José Ares, dos hombres de la casa. "La idea es que los niños aprendan cerca de sus ídolos", comenta Antón Baldomir, coordinador de la base del club colegial. "Si hacemos la comparativa con el fútbol, sería como si a un niño de cualquier equipo de A Coruña viniese a entrenarlo Lamine, Mbappé o Julián Álvarez", indica.

El Liceo considera "un privilegio" que varios de los "referentes" verdiblancos de los últimos años dediquen un fin de semana a pulir a los diamantes del futuro. La iniciativa, además, no se ciñe a la cantera colegial. "Las inscripciones están abiertas a todos los clubes de A Coruña, porque el hockey de la ciudad no se acaba en el Liceo", explica Baldomir. "Nos gusta que venga gente de Dominicos, de Oleiros, de Compañía, de Obradoiro... Para nosotros eso es una gran alegría", apunta.

El día se divide en varias franjas, en las que los participantes se reparten por edades, en grupos reducidos en torno a los 12 jugadores. Primero saltan a la pista los micro y los prebenjamines, en la segunda tanda lo hacen los benjamines y concluyen los alevines junto a los infantiles. "Cada uno tiene sus necesidades. Los pequeños necesitan mucha técnica de patín y a los de más arriba ya se les mete más carga táctica", comenta Baldomir.

"Son jornadas que van más allá de los entrenamientos. Al final, en el día a día los entrenadores no pueden pararse tanto y estas tecnificaciones permiten trabajar aspectos diferentes", destaca el coordinador verdiblanco. "Adroher, por ejemplo, venía con unos ejercicios que aquí no teníamos y los Di Benedetto tienen un campus en Francia en el que hacen cosas distintas y, seguramente, nos puedan ayudar a conocer otras modalidades de trabajo", añade.

Más nombres en la mesa

Jordi Adroher y Bruno Di Benedetto no serán los únicos en compartir sus conocimientos con la base de A Coruña. El siguiente maestro será uno de la casa: Toni Pérez. "Tenemos la suerte de que en nuestra base entrenan César Carballeira o Tombita y [los canteranos del Liceo] no son conscientes de lo que supone que los entrenen los mejores jugadores del mundo", subraya Antón Baldomir, que pone en valor el talento de la plantilla que dirige Juan Copa.

Al margen del asturiano, el club ya trabaja para traer a más exjugadores que han dejado huella en Riazor y ahora quieren ayudar a que el buen nivel del hockey coruñés tenga el futuro garantizado. Jordi Bargalló, Sergi Miras y Carlo y Roberto Di Benedetto son otros de los nombres apuntados en la agenda liceísta, aunque todavía tienen pendiente "encajar las fechas", que con las competiciones en marcha es lo "más complicado". La iniciativa, pese a que parte del Liceo, es posible gracias al esfuerzo personal de los jugadores contactados. "Bruno tardó dos minutos en confirmar que venía y Miras poco más que se ofreció él cuando supo que venía Adroher", afirma Baldomir. Las leyendas del pasado y las promesas del futuro se citan sobre la tarima coruñesa.