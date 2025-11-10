Un Leyma histórico que apunta al olimpo de la Primera FEB

Esas canastas aniquiladoras de Jacobo Díaz y Paul Jorgensen en el último cuarto ante Estudiantes llevaron al Leyma Básquet Coruña a otra dimensión. Un triunfo que supone vencer en Magariños (la segunda vez que lo logra en su historia), una conquista que no es menor, pero que coloca de paso al equipo coruñés en el olimpo de la segunda categoría del baloncesto nacional, de la extinta LEB Oro y la recientemente creada Primera FEB. Ese 7-0 inapelable con el que ha comenzado este campeonato es una de las seis mejores rachas de inicio en una liga con casi 30 años de trayectoria.

Solo le superan a estas alturas el Obradoiro de la temporada 2010-11 con trece triunfos, el Breogán de la 2017-18 con once, el Manresa de la 2001-02 con diez y el Lucentum de la 2008-09 y el COB de la 2001-02 con nueve. Eso sí, no está solo en ese 7-0 que puede ampliar este viernes en el Coliseum ante el Melilla, un equipo con un balance de un triunfo y seis derrotas, que ha perdido peso en la competición después de llegar a arrebatarle un ascenso al propio Leyma hace menos de una década. El San Pablo Burgos de la temporada 24-25 , el River Andorra de la 12-13, el Plasencia de la 03-04, el Los Barrios de la 02-03 y el Cantabria de la 96-97 llegaron al mismo nivel que el actual Leyma con un arranque inmaculado en las siete primeras jornadas. En manos del equipo de Carles Marco está dejarles atrás en unos días en un duelo asequible.

A esa serie de triunfos del Leyma hay que sumar, además, el que consiguió en Copa de España ante el Hestia Menorca. Después de ese partido ante Melilla le espera un mes de noviembre y diciembre en el que verá cortado un poco el ritmo. En la novena jornada le toca descanso y, después de la Copa ante Tizona y de la ventana FIBA, le espera ya un choque más exigente en la décima el próximo 7 de diciembre cuando deba recibir en el Coliseum a Palencia, otro de los aspirantes al ascenso. Cierra 2025 con partidos frente a Zamora, Cartagena y Obradoiro a domicilio y COB en casa.

El equipo más anotador y el que mejor rebotea

Uno de los muchos méritos del Leyma Básquet Coruña es que no depende de un único jugador ni de la inspiración de un talento sobrenatural para haber fraguado esta racha histórica. De hecho, a pesar de esa defensa asfixiante que ha lucido en este inicio de liga, no es el equipo que menos puntos recibe (hay seis conjuntos mejores en este apartado), pero sí, en cambio, es el que más anota: 649, más de 92 por partido en los siete que ha disputado. Una cifra irresistible para un conjunto que ha hecho de la coralidad de su apuesta una de sus mayores virtudes.

Donde destaca el Leyma Básquet Coruña, además de en ser el equipo más valorado (media de más de 101), es en el rebote, donde se hace con 37 rechaces de media por encuentro, con un gran equilibrio entre defensa y ataque.

Esa eterna rotación, ese aprovechamiento máximo de los once jugadores que tiene en su primera plantilla (más Carlos Varela, del vinculado) es otra de las señas de identidad, algo que impide también que los jugadores brillen en las estadísticas individuales, pero que los tiene en pista en picos de rendimiento. Jorgensen es el que más juega con poco más de 23 minutos y es el más anotador, pero solo es top 10 de la liga.