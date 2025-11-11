Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo

Cita con la solidaridad en la 5K Leyma Coruña

Los corredores de la 5K Leyma en una edición pasada de la prueba.

Los corredores de la 5K Leyma en una edición pasada de la prueba. / CARLOS PARDELLAS

RAC

A Coruña

La ciudad se tiñe de solidaridad el próximo domingo 16 de noviembre con una nueva edición de la carrera 5K Leyma Coruña, que recauda fondos en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. La prueba partirá a las 11.00 horas desde As Esclavas y contará con casi dos mil corredores.

