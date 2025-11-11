Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polideportivo

A Coruña homenajea a las mujeres deportistas con la exposición 'Mujeres Leyendas del Deporte'

RAC

A Coruña

La muestra Mujeres Leyendas del Deporte aterriza en A Coruña para exhibirse en la sala de exposiciones Salvador de Madariaga. La exposición repasa algunos de los grandes nombres femeninos del deporte nacional y mantendrá sus puertas abiertas desde el 12 hasta el 23 de noviembre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents