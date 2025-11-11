Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación destina casi 4 millones al deporte provincial

Antonio Leira. | LOC

La Diputación de A Coruña ha publicado en el Boletín Oficial Provincial (BOP) la convocatoria de seis líneas de ayudas para entidades deportivas de la provincia sin ánimo de lucro para 2026, con el objetivo de fomentar la práctica del deporte a todos los niveles. La inversión total roza los 4 millones de euros.

