Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines

Efe Muñoz, del Marineda, con Chile en el Panamericano

Efe Muñoz, con el Marineda.

Efe Muñoz, con el Marineda. / Marineda Hockey

RAC

A Coruña

La jugadora chilena del Marineda Hockey, Efe Muñoz, ha sido convocada con su Selección para la disputa del Panamericano que se está celebrando en Argentina. Hasta el momento, Chile ha cosechado dos triunfos ante Colombia (7-0) y Brasil (0-13). El 12 de noviembre cierra la liguilla ante al cuadro anfitrión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents