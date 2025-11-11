Hockey sobre patines
Efe Muñoz, del Marineda, con Chile en el Panamericano
A Coruña
La jugadora chilena del Marineda Hockey, Efe Muñoz, ha sido convocada con su Selección para la disputa del Panamericano que se está celebrando en Argentina. Hasta el momento, Chile ha cosechado dos triunfos ante Colombia (7-0) y Brasil (0-13). El 12 de noviembre cierra la liguilla ante al cuadro anfitrión.
