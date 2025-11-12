Baloncesto | Primera FEB
El Leyma Coruña convoca a los bares en el proyecto ‘Laranbar’
A Coruña
El Leyma Coruña presentó ayer en Pío Pío Bar el proyecto Laranbar, una iniciativa con la que pretende aunar a los locales de hostelería de la ciudad y el área metropolitana que apoyan al conjunto naranja. Los negocios interesados en sumarse al proyecto podrán contar con ventajas como distintivos identificativos, bufandas, camisetas firmadas, invitaciones a los partidos en el Coliseum y visitas de los jugadores a los establecimientos. Guillem Jou y Paul Jorgensen participaron ayer en la presentación, que tuvo lugar en uno de los bares que apoyan a la entidad naranja.
- 68-77 | Dídac Cuevas enciende la llama del Leyma Coruña en su estreno en la Copa España
- 3-2 | El Liceo resiste por él y por Dava
- Un Leyma inestable ante la locura de Tizona
- 101-75 | El Leyma Coruña ruge en el Coliseum y se queda como el único invicto de la liga
- Las bodas de oro del Judo Club Coruña: «Caer, levantarse y seguir luchando»
- 2-2 | Paiva y Pérez rescatan al Liceo frente al Sant Just
- 3-5 | Campanada verdiblanca en el Palau
- Ilimane Diop, el gigante diferencial dentro y fuera de la pintura del Leyma