El Leyma Coruña convoca a los bares en el proyecto ‘Laranbar’

El Leyma Coruña presentó ayer en Pío Pío Bar el proyecto Laranbar, una iniciativa con la que pretende aunar a los locales de hostelería de la ciudad y el área metropolitana que apoyan al conjunto naranja. Los negocios interesados en sumarse al proyecto podrán contar con ventajas como distintivos identificativos, bufandas, camisetas firmadas, invitaciones a los partidos en el Coliseum y visitas de los jugadores a los establecimientos. Guillem Jou y Paul Jorgensen participaron ayer en la presentación, que tuvo lugar en uno de los bares que apoyan a la entidad naranja.