Leyma y Melilla, un cruce entre dos caminos opuestos

Cuando el marcador del Javier Imbroda reflejó el 74-80 sobre la bocina, el 10 de mayo de 2024 quedó grabado para siempre en la historia del deporte coruñés como el día en el que el Leyma Coruña cumplió su ansiado sueño de ascender a la Liga ACB. Ese mismo día, el resultado condenó al Melilla al infierno. Los norteafricanos, que años atrás habían apeado a los naranjas en su lucha por ascender a la élite, certificaron su descenso a Segunda FEB (antigua LEB Plata). Mientras la travesía por el cielo del equipo coruñés fue más breve de lo que deseado por la parroquia naranja, la del Melilla por el infierno de la tercera categoría terminó en su primer intento de escapar. Mañana (20.45 horas) los dos vuelven a cruzarse.

Coruñeses y norteafricanos ya sabían lo que era dirimir sus destinos a cara o cruz. Lo hicieron hace casi una década, en el curso 2015-16, cuando el Melilla remontó (2-3) al Leyma en las semifinales del playoff. Se impusieron también en la final y se ganaron el derecho a subir a la Liga ACB, aunque nunca llegaron a hacerlo efectivo.

Después de varias campañas en la lucha por el ascenso, los melillenses dieron pasos atrás tras la pandemia. Ocuparon plaza de descenso en el curso 2022-23, en el que solo una permuta con el Almansa les permitió continuar en LEB Oro. Un año después, en 2024, su destino se cruzó con los intereses de un Leyma que desembarcó en Melilla dispuesto a cumplir su sueño de codearse con la élite. Yunio Barrueta y Atoumane Diagne lideraron la ofensiva y evitaron que los locales, presionados por agotar sus posibilidades de salvar la categoría, soñasen con la remontada en el tercer cuarto.

El 74-80 que reflejó el marcador desató la fiesta naranja sobre el parqué melillense y, en la distancia, en la pantalla gigante de Riazor. También la rabia de una afición, la melillense, que vio caer a su equipo al pozo mientras el Leyma celebraba su ascenso. El cambio del Palacio al Coliseum, las tardes de gloria ante el Real Madrid o el Barça y récords de asistencia en el baloncesto coruñés. Todo comenzó aquel día en Melilla. La breve aventura naranja en la élite coincidió con el viacrucis del Melilla en Segunda FEB. Pasó por tres eliminatorias de playoff para regresar a Primera FEB. Ahora, tras recorrer dos caminos tan opuestos, Leyma y Melilla vuelven a cruzar sus caminos.