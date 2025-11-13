El CRAT jugará esta jornada contra la violencia machista.

El CRAT Rialta jugará este fin de semana un partido de rechazo a la Violencia de Género. Representantes y jugadoras del conjunto coruñés presentaron ayer junto a la delegada de la Xunta, Belén Docampo, la campaña, que llevará a cabo en su duelo de mañana (15.00 horas) en el Campo Universitario de Elviña contra el Cocos de Sevilla. La iniciativa del club de Arquitectura Técnica forma parte de la campaña del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo 25 de noviembre.