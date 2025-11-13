Un Leyma sin «euforia» busca edificar su octava maravilla contra el Melilla

El Leyma Coruña se niega a caer en la euforia. La maquinaria que tan bien ha engrasado Carles Marco, por mucho que las piezas sean todas nuevas, afronta su octava prueba con la ambición de volver a fascinar a su afición. Los naranjas buscan esta noche (20.45 horas, LaLigaPlus) su octavo triunfo en ocho jornadas en Primera FEB. Defienden su condición de invicto ante el Melilla, un recién ascendido que solo cuenta con un triunfo en un regreso complicado a la segunda categoría nacional. Al técnico catalán no le vale la complacencia. Quiere que sus pupilos plasmen sobre el parqué del Coliseum su octava maravilla para marcharse al parón de casi tres semanas en la competición regular con su condición de líder invicto totalmente intacta.

«Estamos con una buena mentalidad, entrenando bien, con los pies en el suelo», recalcó Carles Marco. El ambiente en el vestuario naranja es dulce y alegre. La clasificación y las sensaciones, más allá de las cifras, invitan al optimismo a un equipo con mil recursos para salir airoso ante cualquier rival. En su última aparición en el Coliseum, vapuleó a un Fuenlabrada que llegaba a A Coruña sin conocer la derrota. La semana pasada, apeló a una remontada heroica en su visita al Estudiantes.

Más allá de los resultados pasados, el conjunto coruñés se afana en contentar e ilusionar todavía más a una marea naranja que se deleita con el juego y con los triunfos que acumula el equipo a punto de completar el primer cuarto de la competición. «Delante de nuestra afición tenemos que dar un plus para que sigan disfrutando», apremió Carles Marco en la sala de prensa del Coliseum antes de recibir al Melilla esta noche.

El técnico badalonés solo contará con la baja de Danilo Brnovic. El montenegrino se lesionó en el primer cuarto en Magariños y, según desveló el entrenador, está prácticamente descartado que pueda saltar a la pista ante el equipo norteafricano. «De momento, está haciendo cosas con los fisios y el preparador físico, aún no ha entrenado», precisó ayer por la mañana, a falta de dos entrenamientos. Es difícil que pueda jugar hoy, más, con el margen de tiempo que le espera después para recuperarse sin prisas. Los naranjas solo tienen en el horizonte cercano la visita del Tizona, el próximo miércoles (20.45 horas) en la Copa España. Tras el compromiso de Melilla, en liga les toca la jornada de descanso y la ventana FIBA. «Descansaremos y recuperaremos a gente», apuntó el técnico catalán.

Antes del reposo, merecido, los naranjas tienen que perseguir el octavo triunfo del curso. Para ello, tendrán que hacer leña del árbol caído del Melilla. Los norteafricanos, recién ascendidos a Primera FEB, solo han sumado un triunfo en seis partidos. Su falta de «contundencia» les lastró, pero Carles Marco prevé medirse a un rival que mezcla experiencia y calidad con velocidad e intensidad en defensa. Prohibido despistarse para un Leyma que quiere dibujar su octava obra de arte de la temporada.