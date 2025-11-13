El Leyma rechaza la "euforia" antes de recibir al Melilla

Carles Marco no quiere "euforia" en un Leyma Coruña que este viernes (20.45 horas) aspira a conseguir su octava victoria en ocho jornadas en Primera FEB. "Estamos con una buena mentalidad, entrenando bien, con los pies en el suelo. Cada partido que llega, en este caso Melilla, es dificilísimo", resaltó el técnico catalán en la sala de prensa del Coliseum. El equipo naranja quiere sumar ante el conjunto norteafricano un triunfo más que le permitiría llegar invicto al parón de dos fines de semana que afronta tras esta jornada de liga y la eliminatoria de Copa España ante el Tizona el próximo miércoles. "No le gusta a nadie que seamos impares y tengamos que parar", reflexionó el entrenador naranja sin resignación, que acepta la situación que ya estaba marcada en el calendario antes de iniciar la liga.

El responsable de la dinámica inmaculada del conjunto coruñés incide en que el partido más importante es siempre el próximo. "Delante de nuestra afición tenemos que dar un plus para que sigan disfrutando", apremió. Echó cuentas y las cifras le gustan: "Sería ya un 25% de la liga con este partido", estimó. No obstante, se niega a vender la piel del oso antes de cazarlo.

Más, a un Melilla que, aunque llega en horas bajas, no deja de ser un rival duro. "Es un equipo con muchos jugadores experimentados y con calidad", resume, consciente de que cuentan con movimientos buenos en su juego a pesar de que les falta cierta "contundencia". "Corren, juegan al ataque y son agresivos defensivamente", enumeró el entrenador del Leyma Coruña.

A pesar de que no lo descartó por completo, Marco ve muy complicado que Danilo Brnovic pueda jugar este viernes. "De momento está haciendo cosas con los fisios y el preparador físico, aún no ha entrenado. Ojalá podamos contar con él algún minuto, pero será difícil", explicó el técnico catalán, que no tiene ninguna otra baja para el duelo ante el cuadro melillense y que tampoco quiere correr riesgos con el alero montenegrino.

Tras este duelo y el de Copa España frente a Tizona, los naranjas tienen por delante casi tres semanas sin partido. "Descansaremos y tendremos dos semanas largas para recuperar a gente con pequeñas molestias", adelantó. No le preocupa que la pausa llegue en un momento tan dulce para un equipo avanza a velocidad de crucero, aupado por los resultados y las sensaciones que transmite en su juego. "Los estados de ánimo afectan. Ahora tenemos uno bueno y puede que ayude al día a día. Pero creo que [los jugadores] sacarían también los malos momentos y trabajarían para revertirlos rápido", concluyó Carles Marco.