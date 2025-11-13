El Liceo aspira a teñir Barcelos de verdiblanco

El Liceo organiza un viaje para que sus aficionados tiñan de verdiblanco el pabellón del Barcelos el próximo jueves, día 20 (22.30 horas en España), en la segunda jornada de Champions. Cuesta 27 euros e incluye entrada y desplazamiento en autobús. Saldrá desde la calle Manuel Murguía el propio jueves a las 17.30 horas y regresará al término del partido.