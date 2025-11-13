Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines | Champions League

El Liceo aspira a teñir Barcelos de verdiblanco

Toni Pérez, junto a la portería en el duelo de Champions contra el Oliveirense en el Palacio de Riazor.

Toni Pérez, junto a la portería en el duelo de Champions contra el Oliveirense en el Palacio de Riazor. / Iago Lopez

RAC

A Coruña

El Liceo organiza un viaje para que sus aficionados tiñan de verdiblanco el pabellón del Barcelos el próximo jueves, día 20 (22.30 horas en España), en la segunda jornada de Champions. Cuesta 27 euros e incluye entrada y desplazamiento en autobús. Saldrá desde la calle Manuel Murguía el propio jueves a las 17.30 horas y regresará al término del partido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents