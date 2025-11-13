El penúltimo fichaje del Leyma Coruña en ACB encuentra equipo

El paso del Leyma Coruña por la Liga ACB fue breve, de apenas un curso, pero dio tiempo a ver desfilar por la pista del Coliseum a 18 jugadores, quince de la primera plantilla y tres vinculados del Xiria. Ninguno queda ya en la disciplina naranja, que se renovó de pies a cabeza este verano en busca de un proyecto totalmente nuevo para regresar a la élite. Por el momento, van por el buen camino, siete triunfos en siete jornadas. Todos los protagonistas del año del equipo coruñés en la máxima categoría fueron encontrando acomodo en distintos equipos. Algunos se quedaron en la máxima categoría, otros bajaron a Primera FEB en otros proyectos. Los hay que buscaron su destino lejos de España. Y, también, quedaba alguno pendiente de tener nuevo destino.

Ángel Núñez desembarcó en el proyecto del Leyma en febrero de este año, en medio de la crisis con la que los naranjas comenzaron a hundirse en el fondo de la clasificación. El alero neoyorkino, internacional con la selección de República Dominicana, llegó con el cartel de ser un alero o alapívot con versatilidad en defensa. Son las virtudes que le hicieron destacar durante temporada y media en el Slask Wroclaw de Polonia, con el que llegó a disputar competiciones europeas. A mediados del curso pasado puso fin a su etapa en el club para enrolarse en el Leyma. Ahora, tras varios meses sin equipo después de terminar su paso por A Coruña, refuerza de nuevo al equipo polaco.

El paso de Núñez por A Coruña duró apenas cuatro meses y estuvo lejos del rendimiento que ofreció en el Slask. Jugó solo siete partidos, sin ganarse la confianza de Diego Epifanio, en los que promedió 10 minutos sobre el parqué. 2,3 puntos, 1,4 rebotes y 0,3 asistencias fueron sus registros con la elástica naranja en la ACB. Acabó su vínculo con el conjunto coruñés al término de la temporada y, en los últimos meses, jugó con su selección el AmeriCup, en el que tuvo más brillo y llegó a sumar 10 puntos y 5 por encuentro.

Diáspora naranja

Con el fichaje de Ángel Núñez por el Slask Wroclaw, Álex Hernández es el único jugador que vistió la camiseta del Leyma en ACB que todavía no tiene un nuevo club. El capitán se operó de una muñeca al final de la temporada pasada y dijo adiós al club, sin confirmar su retirada del baloncesto.

De los 18 jugadores del Leyma en ACB, tres siguen en la máxima categoría: Aleix Font milita en el Bilbao Basket, Beqa Burjanadze, en el Granada; y Atoumane Diagne, en un Lleida que es una de las sensaciones de lo que va de liga. Otros cuatro dieron un paso atrás, a Primera FEB. Ingus Jakovics se marchó al Palencia, mientras que Olle Lundqvist, Yunio Barrueta y Goran Huskic acompañaron a Diego Epifanio en el Obradoiro. El serbio, además, sufrió una grave lesión de rodilla en las primeras jornadas.

Brandon Taylor, el cerebro del Leyma el curso pasado, acabó la liga en la Virtus Bolonia, con la que se consagró campeón de la Lega A italiana. Sigue en el conjunto boloñés, con el que disputa la Euroliga. Otro que puede jugar la máxima competición continental es Thomas Heurtel, en las filas del Asvel francés. El base aún no ha debutado con su nuevo equipo tras someterse, aun en su etapa en el Leyma, a una artroscopia en una rodilla.

Alonzo Verge, sustituto de Taylor al final del curso, milita ahora en el Rasta Vechta de Alemania. Phil Scrubb se unió hace unas semanas al Petkim Spor turco. Augusto Lima se marchó a jugar a Indonesia al final de su etapa en el Leyma, mientras que Trey Thompkins está en los Formosa Dreamers de Taiwán.

El exvinculado del Xiria, Omar Thiam, ahora defiende los colores del Huesca en Segunda FEB. Niko Cebrián se marchó al La Roda en Tercera FEB. Santi Martínez, aún en el Xiria, es el único que continúa vinculado al conjunto naranja y participa en los entrenamientos a las órdenes de Carles Marco.