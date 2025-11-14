101-89 | Un Leyma eficaz rubrica la octava

El Leyma Coruña de Carles Marco es una apisonadora sin piedad. Acorrala a sus rivales y los hace correr hasta la extenuación, con un ritmo y una intensidad muy difícil de igualar para los oponentes. Incluso sin tener su mejor noche, el conjunto naranja pasó por encima del correoso Melilla en el Coliseum (101-89), en otra destacada actuación general que empezó a fraguarse en el segundo cuarto. Ocho victorias en ocho jornadas en el regreso a Primera FEB. Invicto y líder. Arrollador.

Melilla inauguró el luminoso y lanzó un tímido aviso que el Leyma no tardó en aplacar. Pacheco y Jorgensen tomaron la batuta y se encargaron de mantener por delante al cuadro local pese a que, en defensa, no terminaba de ser intenso y preciso. Los naranjas levantaron el pie del acelerador en el ecuador del periodo y los visitantes tomaron la delantera con osadía (16-17). El regreso de Pacheco a la pista revitalizó al equipo, que se gustó con un allye-oop de Thiam tras una gran asistencia del carioca. Los hombres de Garita recortaron distancias gracias al acierto exterior, pero Jorgensen devolvió la calma al Coliseum con dos tiros libres para cerrar el primer acto (25-22).

Los visitantes también golpearon primero tras la reanudación. El partido se estancó en el 25-25 durante varios minutos, hasta que Pacheco volvió a ponerse al mando. Enchufó un triple y dos tiros libres y desató a la bestia. El Leyma rugió y arrolló a un rival al que le temblaron las manos. Diop machacó el aro con un mate que levantó al pabellón. Cuevas y Cremo acertaron desde la línea exterior. Y Radoncic penetró para llegar hasta los 15 puntos de ventaja, la máxima brecha del encuentro (48-33). Todo bajo las órdenes de un Didac Cuevas que se fue creciendo con el paso de los minutos. Al descanso, 52-42 y partido roto.

El Leyma estrenó el tercer cuarto con una técnica que Jorgensen se encargó de transformar y Pacheco no tardó en ampliar la ventaja. El duelo entró en una fase de intercambio de golpes y puntos. Melilla encontró un filón en los tiros de tres para volver a apretar el marcador (58-54), mientras Jou, Radoncic, Diop y Cuevas, en varias ocasiones, fallaron desde la larga distancia. El choque se enturbió tras una acción entre Diop y Stilma en la que los colegiados pitaron falta a favor del jugador naranja, pero, al mismo tiempo, antideportiva del senegalés. El Coliseum se encendió y entonó la música de viento con cada decisión en contra. Se sucedieron los choques, las caídas y las protestas, en un tramo caliente en el que, pese a todo, los coruñeses ampliaron su ventaja con un 2+1 de Thiam y un triple de Cuevas (69-61). Los árbitros ganaron protagonismo y el duelo se fue al desenlace con un 73-68.

El conjunto visitante amenazó la comodidad local en el inicio del último periodo (73-71), pero Jou, con dos triples consecutivos, y Jorgensen, con un par de penetraciones letales, desahogaron a la parroquia naranja (84-76). El Leyma, con todo a favor, se desató otra vez para regalar a la grada una espectacular traca final, solo empañada por la descalificación de Diop tras una técnica. El Coliseum se dejó la garganta y las palmas para celebrar la octava. El miércoles, Tizona y la Copa.