Polideportivo
La agenda del deporte de A Coruña: focos para la solidaridad de la 5K Leyma y el Open de boxeo
Las urgencias del CRAT y el derbi de OK Bronce marcan el fin de semana
El deporte coruñés vivirá un fin de semana de contrastes, en el que Maristas tratará de seguir líder, el CRAT peleará por volver a ganar y Compañía B y Oleiros se verán las caras en OK Bronce.
Rugby
El CRAT Rialta abre el fin de semana en Elviña ante el Cocos con la necesidad de vencer después de tres derrotas consecutivas (sábado, 15.00 horas).
Hocky sobre patines
El HC Coruña visita al Bigues (sábado, 20.00) en la OK Liga femenina. En OK Plata, el domingo el Marineda reta al Ponteareas (12.00) y el Resa Cambre se enfrenta al Tres Cantos (11.00). En la competición masculina, Dominicos se mide al Sant Cugat y Compañía juega frente al Jolaseta (ambos el sábado, a las 19.30). En OK Bronce, el Liceo B desafía al Rochapea (sábado, 18.00) y Compañía B y Oleiros se la juegan entre ellos (domingo, 12.45).
Baloncesto
Maristas persigue su sexta victoria seguida en la Liga Femenina 2 en el pabellón del Lleida (sábado, 18.00).
Fútbol sala
El 5 Coruña se desplaza hasta Lugo para tratar de sumar tres puntos contra el Xove (sábado, 17.30).
Voleibol
En Primera División, el Oleiros femenino recibe al Emevé B (sábado, 16.30) y el masculino al Soria (sábado, 19.00). El domingo, el Cidade A Coruña va a Getxo (11.30).
Balonmano
El Balonmán Culleredo juega en casa ante un Cañiza en descenso (sábado, 19.30).
Boxeo
El gimnasio Fight Factory acoge el sábado (19.00) y el domingo (11.00) la segunda jornada del Open de Boxeo Cidade da Coruña. La velada contará con combates de todas las categorías, incluido uno profesional entre Santiago Zanetty y Marouane N’Mil.
Atletismo
El domingo, A Coruña corre contra el Cáncer en la carrera 5K Leyma, que parte desde As Esclavas a las 11.00.
