12-18 | El CRAT se hunde frente al Cocos y no levanta cabeza

Elviña no fue suficiente para hacer resurgir al CRAT Rialta. El equipo de Pablo Artime y Juan Pablo Chorny claudicó contra el Cocos (12-18) en casa y acumula ya cuatro partidos sin ganar en la Liga Iberdrola, pese a que esta jornada sumó un punto de bonus defensivo que le permite abandonar el farolillo rojo de la tabla.

Las sevillanas golpearon primero. A los diez minutos, el conjunto visitante se adelantó con un ensayo de Brussoni que heló a la grada local. Poco tardó, sin embargo, el cuadro coruñés en reaccionar, con un ensayo de Alborota que restableció la igualada. Pero la reacción se quedó ahí, porque el combinado andaluz volvió a aventajarse antes del descanso con un golpe de castigo. En la segunda parte aceleró y el CRAT fue incapaz de seguir su ritmo. Las visitantes firmaron otro ensayo nada más volver de los vestuarios y acertaron también la patada posterior. Lea Ducher castigó a la escuadra coruñesa con su segundo golpe de castigo en la recta final del encuentro y las jugadoras locales, en un último esfuerzo por salvar, al menos, el punto extra de bonus defensivo, se lanzaron al ataque para recortar distancias. Funcionó. Ana Peralta y Chía Alfaro castigaron a su exequipo al convertir un ensayo y una patada casi sobre la bocina y maquillaron el honor de un CRAT que solo ganó el primer partido del curso y cuenta el resto de sus duelos ligueros por derrotas.