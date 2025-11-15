balonmano | 1ª División
29-24 | El Culleredo vuelve a ganar a costa del Cañiza
Triunfo en casa del Balonmán Culleredo, que se impuso al Cañiza (29-24) y recuperó la senda del triunfo después del tropiezo de la última jornada frente al Reconquista de Vigo. La escuadra de Fernando Vázquez se hizo fuerte en el Tarrío para superar a un rival que llegaba en horas bajas, pero compitió hasta el final. Los cullerdenses despegaron en el ecuador de la primera mitad y ya no bajaron el ritmo hasta el final, para auparse hasta el 7º puesto y alejarse de la zona roja de la tabla.
