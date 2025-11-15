3-1 | El HC Coruña da la cara, pero no puede con el Bigues

Derrota amarga del Hockey Club Coruña en la pista del Bigues i Riells (3-1). El equipo de Stanis García aguantó el tú a tú en la primera mitad y se fue al interludio con un valioso empate (1-1). En la segunda parte, el cuadro coruñés compitió, pero terminó por ceder ante la calidad del conjunto catalán. Celia Pinacho firmó el gol del honor.