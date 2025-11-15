3-6 | El Liceo B pierde frente al Rochapea en casa

Derrota para el filial del Liceo en su compromiso de OK Bronce contra el Rochapea (3-6). Daniel Gordoa fue el gran protagonista del duelo al anotar los seis tantos del equipo visitante. Markel Muñoz, Alejandro Fraga y Jaime Méndez fueron los goleadores del cuadro coruñés, que marcha 12º con 7 puntos.