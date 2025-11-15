baloncesto | LF2
57-69 | Maristas gana en Lleida y sigue en lo más alto
La sexta victoria de Maristas llegó frente al Robles Lleida (57-69) para asentar al conjunto colegial en el liderato de la tabla. El equipo de Fer Buendía tumbó a la escuadra catalana en un partido de idas y venidas que, no obstante, quedó encarrilado en el primer cuarto tras un parcial de 9-20 para las coruñesas. Las locales ganaron el segundo (23-15), pero cedieron el tercero (15-19) y el cuarto (10-15). Zeballos volvió a ser la más acertada, con 18 puntos.
