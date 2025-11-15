7-4 | El 5 Coruña se queda a medio gas ante el Xove

A punto estuvo el 5 Coruña de darle la vuelta al partido contra el Xove (7-4), pero la remontada rojilla se quedó a medias. El combinado coruñés perdía 2-0 en el minuto 20, pero logró voltear el marcador en un minuto mágico antes del descanso. Merelas, Yerai y Tojo hicieron soñar con la victoria, pero en la segunda mitad se quedaron sin gasolina y cedieron ante el poderío físico del conjunto rival.