Dominicos golea al Sant Cugat y Compañía cae ante el Jolaseta

Cara y cruz para los equipos coruñeses de OK Plata. Dominicos arrolló al Sant Cugat en Monte Alto (4-0) y suma un nuevo triunfo que lo aúpa al top 3 de la clasificación. El equipo de Pablo Togores se adelantó pronto, con un tanto de Tomás Villares, y rodó sobre la tarima con suficiencia para mantener su ventaja. Candamio abrió brecha de penalti antes del descanso y, ya en la segunda parte, Pablo Campos y Tomás, con su segundo tanto de la tarde, cerraron el duelo y sellaron los tres puntos. Compañía, por su parte, sufrió un duro correctivo en la pista del Jolaseta (6-2), en un partido tosco en el que Sáenz de Buruaga anotó por partida doble para el combinado coruñés.