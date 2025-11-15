taekwondo
Helena García logra la plata en el Mundial
A Coruña
La coruñesa Helena García se proclamó subcampeona del mundo en -73 kilos durante los World Championships de Malabo (Guinea Ecuatorial). La taekwondista del Dobok superó a la china Zhou Qi en cuartos, a la sevillana Belén Morán en semifinales y solo cedió en la ronda final, frente a la rusa Anastasia Kosmycheva. García sumó puntos en el ranking olímpico.
- 68-77 | Dídac Cuevas enciende la llama del Leyma Coruña en su estreno en la Copa España
- 3-2 | El Liceo resiste por él y por Dava
- Un Leyma inestable ante la locura de Tizona
- El penúltimo fichaje del Leyma Coruña en ACB encuentra equipo
- 101-75 | El Leyma Coruña ruge en el Coliseum y se queda como el único invicto de la liga
- Las bodas de oro del Judo Club Coruña: «Caer, levantarse y seguir luchando»
- 2-2 | Paiva y Pérez rescatan al Liceo frente al Sant Just
- 91-75 | Paul Jorgensen y el Coliseum lideran al Leyma ante un voluntarioso Palmer