Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

taekwondo

Helena García logra la plata en el Mundial

Helena García. | LOC

Helena García. | LOC

RAC

A Coruña

La coruñesa Helena García se proclamó subcampeona del mundo en -73 kilos durante los World Championships de Malabo (Guinea Ecuatorial). La taekwondista del Dobok superó a la china Zhou Qi en cuartos, a la sevillana Belén Morán en semifinales y solo cedió en la ronda final, frente a la rusa Anastasia Kosmycheva. García sumó puntos en el ranking olímpico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents