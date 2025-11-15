Helena García logra la plata en el Mundial

La coruñesa Helena García se proclamó subcampeona del mundo en -73 kilos durante los World Championships de Malabo (Guinea Ecuatorial). La taekwondista del Dobok superó a la china Zhou Qi en cuartos, a la sevillana Belén Morán en semifinales y solo cedió en la ronda final, frente a la rusa Anastasia Kosmycheva. García sumó puntos en el ranking olímpico.