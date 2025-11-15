El Noia, primer examen para el Liceo en otra semana de gala

El Liceo quiere seguir de dulce. Después de una semana fantástica en la que se impuso al Oliveirense (3-2) en su estreno la WSE Champions y al Reus (4-3) en la última jornada de OK Liga, el conjunto de Juan Copa regresa a la acción sobre las tablas del Ateneu. Los verdiblancos se miden al Noia (domingo, 12.00 horas, OK Liga TV) en busca de una nueva victoria que les permita seguir el ritmo de la parte alta, comandada por el Igualada y el Barça, y que reafirme sus buenas sensaciones antes de la visita al Barcelos del próximo jueves (22.30 hora española).

La temporada liceísta empieza a coger curvas. Con la competición europea recién estrenada, los jugadores colegiales afrontan un tramo de curso de gran carga de minutos y exigencia física. Y lo hacen con efectivos reducidos. Martín Rodríguez y Bruno Saavedra dan paso en la lista a Tombita, que coge ritmo poco a poco tras recuperarse de su larga lesión, y al portero del filial Eloi Martínez. Por ello, Copa y staff manejan los hilos de su plantilla con sumo cuidado, pero se desplazan a Cataluña con toda la carne en el asador. Y es que cada duelo empieza a contar para la meta final: pelear por todos los títulos. Tras la derrota frente al Igualada (4-0), el combinado liceísta es consciente de que el margen de error en liga es mínimo. Con un Barça más irregular que otras campañas, el abanico de posibilidades para que surjan nuevos candidatos a luchar por el liderato se abre por completo. Y el Liceo aspira a estar ahí.

Venció al Reus después de un esfuerzo titánico en Champions contra el Oliveirense, con carácter, resiliencia y puntería. Y con Nuno Paiva y Toni Pérez empezando a carburar. Les ha costado, sobre todo al portugués, descorchar la botella del gol, pero cada jornada ofrece argumentos de peso para justificar su fichaje. Pérez, el hijo pródigo retornado, ha vuelto como si los años no hubiesen pasado por él. Más maduro y más experto, pero con la misma ambición que demostró en su primera experiencia en Riazor. Ambos alcanzaron los cinco tantos en la última jornada y acechan a un César Carballeira que sigue al mando de la tabla de goleadores (6). Pero si hubo un hombre que desesperó al conjunto rojinegro en el Palacio fue Blai Roca. Aunque el equipo sigue teniendo problemas para dejar la portería a cero, el meta catalán es un seguro de vida bajo los palos cada semana. En los momentos difíciles, cuando los rivales aprietan y la defensa no termina de ajustarse, Roca emerge como un gigante para frustrar los intentos contrarios y mantener al Liceo con vida.

Un rival irregular

El Noia no atraviesa su mejor momento. El conjunto de Carlos Cortijo ha sumado tres victorias en los ocho partidos que ha disputado y recibe al Liceo con solo tres días de descanso desde su último duelo. Fue el pasado miércoles, ante el Sant Just (2-3), en un choque tenso que ganó, pero terminó con el agua al cuello.

Al combinado catalán se le atragantan los grandes esta temporada, ya que no ha sido capaz de vencer a ninguno de los tres equipos de play off a los que se ha medido hasta la fecha. Cayó frente al Lleida en el partido inaugural (1-3), perdió en el Palau contra el Barcelona (2-1) y tampoco pudo con el Calafell en casa (3-5) hace dos jornadas. Ahora mismo es octavo, pero su puesto en el top 8 se sostiene con un solo punto de diferencia sobre el recién ascendido Cerdanyola, que también le doblegó en la cuarta fecha (3-2). David Gelmá, que ha rubricado ocho de los 20 goles totales que ha anotado su equipo en lo que va de torneo doméstico, es el principal argumento ofensivo de una plantilla en la que también sonríen Xavi Aragonés (5) y Xavi Costa (4).

El Ateneu, sin embargo, es una plaza que el Liceo conoce y domina. En los últimos diez años, ha ganado seis veces (la última, el curso pasado por 1-3 con un tanto de Nil Cervera y un doblete de Arnau Xaus), ha empatado una y solo ha contado tres derrotas.