El OAR más destemido desafía al líder en Alicante

A pecho descubierto y sin miedo a nada. Así se planta este domingo el Attica 21 OAR en la pista del Agustinos Alicante (12.30 horas) para poner a prueba al intratable líder de la División de Honor Plata. El cuadro alicantino gobierna la competición con puño de hierro desde la segunda jornada, pero el conjunto oarista es uno de los pocos que puede mirarlo a los ojos. Tanto Agustinos como OAR suman una única derrota (aunque los coruñeses se dejaron puntos en el empate con el Málaga) y sus números son parejos: son los dos equipos de la mitad superior de la tabla que menos goles anotan, pero también son los dos que menos reciben (225 los locales y 226 los visitantes) de todo el torneo doméstico. Un equilibrio que choca con las realidades de sus proyectos: uno diseñado para luchar por la Asobal y otro recién ascendido de Primera División tras 17 años lejos de la élite. Duelo de gallitos y reto de alto voltaje para un OAR valiente que sabe matar gigantes.