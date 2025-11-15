Paula Otero obtiene la mínima para el Europeo

La nadadora coruñesa Paula Otero estará en el Campeonato de Europa absoluto de Lublín (Polonia) del próximo mes de diciembre. La deportista del CN Arteixo logró su billete durante el Campeonato de España Open P25 que se está celebrando este fin de semana en Barcelona, al lograr un tiempo de 16:05.39 minutos que le valió el tercer puesto en los 1.500 libres.