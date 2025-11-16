Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Voleibol | Primera División

1-3 | El Ciudad de A Coruña se afianza en el liderato

Las jugadoras del CV Cidade A Coruña celebran un punto en León.

Las jugadoras del CV Cidade A Coruña celebran un punto en León. / CV Cidade A Coruña

RAC

A Coruña

El Ciudad de A Coruña se impuso (1-3) en su visita al Getxo Etorki y se afianza, así, como líder de su grupo de 1ª División Femenina, mientras que el CV Oleiros cayó (0-3) contra el Emevé B. El Oleiros masculino cedió (1-3) ante el Sporting de Soria.

