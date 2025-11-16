1-3 | El Liceo aprueba el ‘test’ de Noia a bola parada y ya piensa en el Barcelos

Examen superado para el Liceo en el Ateneu. El equipo de Juan Copa venció al Noia (1-3) en un duelo donde no dominó, pero en el que supo ser eficaz. La bola parada y el periscopio de Dava Torres para poner la bola en el hueco que solo él puede ver bastaron al cuadro verdiblanco para lograr tres valiosos puntos que lo mantienen en la lucha por el liderato de la clasificación junto al Igualada y el Barcelona. Ahora, la mente liceísta ya está puesta en el compromiso europeo del jueves contra el Barcelos (22.30 horas) para certificar el momento dulce con otro triunfo continental.

Las primeras aproximaciones en el Ateneu fueron para el Noia. David Gelmá, enchufado, tentó a Blai Roca en el regreso del meta liceísta a su antigua casa. El jugador más en forma del equipo local probó una serie de disparos lejanos y obligó al guardameta a hacer sus primeras intervenciones de mérito. Carballeira y Esteller vieron una azul cada uno después de encararse en una esquina de la pista y el partido se convirtió en un tres contra tres durante dos minutos en los que no ocurrió nada, más allá de dos acciones de Aragonés que estrelló en el cuerpo de Roca.

Paiva pidió la manija del ataque verdiblanco, pero los hombres de Copa no encontraban su mejor versión. El técnico coruñés solicitó el primer tiempo muerto, pero el Noia se mantuvo volcado sobre la meta visitante y Xavi Aragonés encontró el premio del gol en una jugada muy protestada por el Liceo, que reclamó que el jugador catalán había levantado el stick más de lo permitido. Los colegiados validaron el tanto y los locales se pusieron por delante (1-0).

El Liceo volvió a complicarse en una acción en la que Tombita vio la tarjeta azul y el Noia se quedó con superioridad en la pista. Roca se remangó, se transformó en muro y el cuadro colegial sobrevivió como pudo. Copa paró el partido por segunda vez y trató de aclarar las ideas de su equipo a falta de seis minutos para el descanso. A la vuelta del tiempo muerto, Tombita forzó un penalti a favor que Nil Cervera ejecutó con sangre fría para restablecer las tablas (1-1). El conjunto coruñés por fin sonrió. Y quiso más. El Noia se quedó con uno menos tras una azul a Nájera y los coruñeses aprovecharon el power play para voltear el luminoso. Dava Torres ejecutó un preciso disparo cruzado que envió el choque a los vestuarios con ventaja visitante (1-2).

Carballeira tuvo la primera llegada tras el interludio, en una segunda mitad que comenzó con las fuerzas igualadas. Un tanteo mutuo que se desequilibró cuando Toni Pérez vio la tarjeta azul y el combinado verdiblanco volvió a salir mal parado. El equipo de Carlos Cortijo inclinó la pista sobre la meta visitante, pero, una vez más, Roca ejerció de muralla infranqueable y desesperó a los atacantes locales. Ya con el cuatro contra cuatro, el portero coruñés volvió a detener un par de acciones a un David Gelmá visiblemente frustrado de toparse una y otra vez con el mismo obstáculo. El Noia cometió la décima falta y Arnau Xaus asumió la responsabilidad de lanzar la directa. El especialista verdiblanco, que esta temporada todavía no se había estrenado a bola parada, bailó ante Zapater y castigó a su exequipo con el 1-3.

El encuentro se desató en los diez minutos finales. El Noia, sin nada que perder, se lanzó al ataque para tratar de recortar distancias. El Liceo, amante del rock and roll sobre patines, se adaptó a la velocidad. Roca se multiplicó y detuvo hasta la directa de Aragonés tras la décima infracción liceísta. El error bajó las pulsaciones del conjunto local y los verdiblancos durmieron la bola. Sin prisa, con paciencia y dejando correr reloj. A la espera de Europa y del Barcelos.