24-37 | El OAR arrolla al líder, asalta la cabeza de ‘Plata’ y sueña

El OAR Attica 21 ha mandado un aviso al resto de equipos de la categoría: va en serio. Puede ser un recién ascendido, un equipo que no esté acostumbrado al vértigo de pelear por subir a Asobal, pero su respuesta ha sido inmenjorable en el duelo encrucijada de ayer ante el Agustinos de Alicante, quien llegaba al choque como líder de la competición.

Pues el OAR se lo llevó por delante al vencer en su pista por 24-37. Un triunfo que le permite asaltar la cabeza y ver al resto de conjuntos por el retrovisor. Los 12 goles de Gabriel Navarro, que volvía a Alicante, y la media docena para cada uno de Rubén Sánchez y Diego Martínez fueron fundamentales para doblegar la resistencia de un Augustinos que se mostró desesperado en muchas fases del encuentro con el nivel de su rival y con algunas decisiones arbitrales. La grada también estuvo al rojo vivo.

El duelo se definió en dos rachas que fueron consecutivas, solo suspendidas por unos minutos por el descanso. Un 7-1 a favor de los locales que puso el partido 14-16 cuando se rozaba el intervalo y un 0-7 posterior de los coruñeses que lo llevó hasta un 14-23 que ya se reveló como imposible para Agustinos. El OAR está en cabeza y solo ha perdido un partido en esta liga. No hay quien lo pare.