Hockey sobre patines | OK Bronce
4-6 | El CH Oleiros se lleva el derbi ante el Compañía
A Coruña
El Oleiros se impuso (4-6) en Elviña II en el derbi de OK Bronce ante el Compañía B. Iñigo Varela, Cañete, Payero, Diego Fonte y Pedro Rodríguez decantaron el duelo para los oleirenses. Para los de Riazor marcaron Manu Drago (hat-trick) y Anxo Chouciño.
- 68-77 | Dídac Cuevas enciende la llama del Leyma Coruña en su estreno en la Copa España
- 3-2 | El Liceo resiste por él y por Dava
- Un Leyma inestable ante la locura de Tizona
- El penúltimo fichaje del Leyma Coruña en ACB encuentra equipo
- 101-75 | El Leyma Coruña ruge en el Coliseum y se queda como el único invicto de la liga
- Las bodas de oro del Judo Club Coruña: «Caer, levantarse y seguir luchando»
- 2-2 | Paiva y Pérez rescatan al Liceo frente al Sant Just
- 101-89 | Un Leyma eficaz rubrica la octava