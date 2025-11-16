4-6 | El CH Oleiros se lleva el derbi ante el Compañía

El Oleiros se impuso (4-6) en Elviña II en el derbi de OK Bronce ante el Compañía B. Iñigo Varela, Cañete, Payero, Diego Fonte y Pedro Rodríguez decantaron el duelo para los oleirenses. Para los de Riazor marcaron Manu Drago (hat-trick) y Anxo Chouciño.