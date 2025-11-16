Ángela González y Pablo Bocelo ganan la Leyma 5K

El dulce sabor de la victoria a pie de playa y la satisfacción de correr por una buena causa, contra el cáncer, acompañaron a los corredores que se dieron cita ayer por la mañana en Riazor para participar en la carrera solidaria Leyma 5K. La cita, con salida y meta en As Esclavas, reunió a más de 1.700 participantes. Entre todos ellos, Pablo Bocelo, en la categoría masculina, y Ángela González, en la femenina, se alzaron con el triunfo en la línea de meta de la prueba absoluta.

La carrera principal de cinco kilómetros contó con un trazado de ida y vuelta desde As Esclavas hasta el tramo del paseo marítimo hacia O Portiño, pasado el ascensor del Monte de San Pedro. Fue el colofón a una jornada en la que todas las franjas de edad tuvieron la oportunidad de desafiar al cronómetro a pie de playa en pleno noviembre. De entre todos ellos, fue Pablo Bocelo quien completó el recorrido más largo en el menor tiempo posible. Paró el reloj en una marca final de 15:14. Se impuso en un final de máxima igualdad a Víctor Puyuelo, que cruzó la línea de meta en segunda posición, apenas un par de segundos más tarde que el ganador. El podio se completó unos instantes más tarde, cuando Hugo García cerró el recorrido de la categoría absoluta con un tiempo de 15:33 minutos.

La categoría femenina tuvo una ganadora más clara. Ángela González cruzó la meta en solitario al completar el trazado en un tiempo de 17:53 minutos. Consiguió más de un minuto de margen sobre la segunda clasificada, Karyna Yevtushenko, quien firmó un crono de 19:07. Penélope Martínez se adjudicó la presea de bronce con una marca de 19:16 y más de medio minuto de margen sobre la cuarta clasificada.

Además de la carrera principal y las de categorías inferiores, desde sub 18 hasta niños menores de doce años, la Leyma 5K centró la atención en la clasificación de equipos de empresas de categoría absoluta. Citanias se impuso en el podio de los equipos masculinos por delante de Singular Coruña y Labaca Runners. En la femenina, Altia se llevó el puesto de honor por delante de dos equipos de Citanias, mientras que en la clasificación mixta, el triunfo se lo adjudicó Acouga Atlántico por delante de Sardiñeira Run y Nordés Ancín.