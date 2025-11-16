Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Halterofilia

Cinco oros para el CH Coruña en Zarautz

Tiago Larramendi, en lo más alto del podio en Zarautz.

Tiago Larramendi, en lo más alto del podio en Zarautz. / CH Coruña

RAC

A Coruña

El Club Halterofilia Coruña consiguió doce medallas, cinco de ellas, de oro, en el Campeonato de España junior de Zarautz. Digna Silo firmó un triplete de oros en la categoría -86 kilos femenina, mientras que Tiago Larramendi se llevó dos oros y una plata en -65 kilos masculina.

