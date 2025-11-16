Boxeo
Lleno absoluto en el Open Cidade da Coruña de boxeo
A Coruña
Las instalaciones del Fight Factory acogieron a lo largo del fin de semana el Open de boxeo Cidade da Coruña. El evento se dividió en dos días, con grandes focos de atención en cada jornada. El sábado por la tarde, el público que abarrotó el gimnasio coruñés disfrutó de una velada con combates en las categorías júnior, juvenil, élite y profesional, mientras que el domingo, desde las 11.00 horas, fue el turno del Campeonato Gallego de Boxeo en Edad Escolar, que reunió a algunas de las grandes promesas de los cuadriláteros autonómicos.
