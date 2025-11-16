Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines | OK Plata Femenina

El Marineda golea y el Resa Cambre vuelve a sufrir

Las jugadoras del Marineda celebran la victoria en Ponteareas.

RAC

A Coruña

El Marineda Hockey sigue con paso firme en la OK Plata Femenina. Goleó (1-5) al Ponteareas en una exhibición coral en la que marcaron Ale Martín, Fátima Pino, Isa Barros, Constanza Urbina y Alba Garrote. El Resa Cambre continúa sin levantar cabeza. Cayó (1-7) ante el Tres Cantos. Lucía Castro firmó el único tanto de las naranjas

