Hockey sobre patines | OK Plata Femenina
El Marineda golea y el Resa Cambre vuelve a sufrir
A Coruña
El Marineda Hockey sigue con paso firme en la OK Plata Femenina. Goleó (1-5) al Ponteareas en una exhibición coral en la que marcaron Ale Martín, Fátima Pino, Isa Barros, Constanza Urbina y Alba Garrote. El Resa Cambre continúa sin levantar cabeza. Cayó (1-7) ante el Tres Cantos. Lucía Castro firmó el único tanto de las naranjas
