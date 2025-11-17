Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Brasil llama a Caio Pacheco para la ventana FIBA

El base del Leyma Coruña disputará dos duelos de clasificación para el Mundial contra Chile

Caio Pacheco entró en la lista de la selección brasileña de baloncesto para la ventana FIBA de la próxima semana. El base del Leyma Coruña viajará a su país para participar en las eliminatorias de clasificación para el Mundial de Catar de 2027. Jugará dos partidos contra Chile, los días 28 y 30 de noviembre.

Es el primer internacional confirmado del Leyma en este parón de selecciones. Podrían unirse Macachi Braz, que este verano ganó el Afrobasket con Angola, o los montenegrinos Danilo Brnovic y Dino Radoncic. Los balcánicos son habituales con su selección, aunque el pasado mes de agosto se quedaron fuera de la convocatoria para disputar el Eurobasket.

