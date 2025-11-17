Baloncesto | Primera FEB
Brasil llama a Caio Pacheco para la ventana FIBA
El base del Leyma Coruña disputará dos duelos de clasificación para el Mundial contra Chile
A Coruña
Caio Pacheco entró en la lista de la selección brasileña de baloncesto para la ventana FIBA de la próxima semana. El base del Leyma Coruña viajará a su país para participar en las eliminatorias de clasificación para el Mundial de Catar de 2027. Jugará dos partidos contra Chile, los días 28 y 30 de noviembre.
Es el primer internacional confirmado del Leyma en este parón de selecciones. Podrían unirse Macachi Braz, que este verano ganó el Afrobasket con Angola, o los montenegrinos Danilo Brnovic y Dino Radoncic. Los balcánicos son habituales con su selección, aunque el pasado mes de agosto se quedaron fuera de la convocatoria para disputar el Eurobasket.
- 68-77 | Dídac Cuevas enciende la llama del Leyma Coruña en su estreno en la Copa España
- 3-2 | El Liceo resiste por él y por Dava
- Un Leyma inestable ante la locura de Tizona
- El penúltimo fichaje del Leyma Coruña en ACB encuentra equipo
- 101-75 | El Leyma Coruña ruge en el Coliseum y se queda como el único invicto de la liga
- Las bodas de oro del Judo Club Coruña: «Caer, levantarse y seguir luchando»
- 101-89 | Un Leyma eficaz rubrica la octava
- 2-2 | Paiva y Pérez rescatan al Liceo frente al Sant Just