Jiu-Jitsu

Medalla al mérito para Álvarez y Pardavila

Álvarez y Pardavila.

Álvarez y Pardavila. / LOC

RAC

A Coruña

La Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados (RFEJYDA) concedió a Álex Álvarez y David Pardavila la medalla de oro al mérito deportivo en jiu-jitsu. El dúo coruñés se proclamó campeón del mundo el año pasado en la modalidad de Show. La Federación también reconoció al coruñés Marcos Bermúdez por conseguir el cinturón negro 6º Dan de defensa personal

