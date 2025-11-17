Jiu-Jitsu
Medalla al mérito para Álvarez y Pardavila
A Coruña
La Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados (RFEJYDA) concedió a Álex Álvarez y David Pardavila la medalla de oro al mérito deportivo en jiu-jitsu. El dúo coruñés se proclamó campeón del mundo el año pasado en la modalidad de Show. La Federación también reconoció al coruñés Marcos Bermúdez por conseguir el cinturón negro 6º Dan de defensa personal
- 68-77 | Dídac Cuevas enciende la llama del Leyma Coruña en su estreno en la Copa España
- 3-2 | El Liceo resiste por él y por Dava
- Un Leyma inestable ante la locura de Tizona
- El penúltimo fichaje del Leyma Coruña en ACB encuentra equipo
- 101-75 | El Leyma Coruña ruge en el Coliseum y se queda como el único invicto de la liga
- Las bodas de oro del Judo Club Coruña: «Caer, levantarse y seguir luchando»
- 101-89 | Un Leyma eficaz rubrica la octava
- 2-2 | Paiva y Pérez rescatan al Liceo frente al Sant Just