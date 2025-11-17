Atletismo
Novo Mesoiro supera el millar de inscripciones
A Coruña
Más de 1.100 personas confirmaron su inscripción para la carrera popular de Novo Mesoiro, que este domingo (10.00 horas) concluye el calendario de este año de Coruña Corre. La cita cuenta con un trazado de 5,5 kilómetros con salida y llegada junto al polideportivo municipal del barrio y homenajeará al atleta Jesús Bernal, que falleció este mes.
