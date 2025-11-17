El paso al frente de Nil Cervera: marca, asiste y rompe los partidos del Liceo

«Si comparas por números, dirías que ‘Nil ha venido al Liceo y se ha vuelto un paquete no metiendo goles’, pero yo creo que soy mejor jugador», reflexionó Nil Cervera en una entrevista con LA OPINIÓN en el tramo final de la temporada pasada. La joya que despuntó a base de goles en las filas del Igualada se enfundó en verano de 2024 la camiseta del Liceo. Le costó el cambio de entorno y de rol, aunque nunca le faltó actitud e intensidad cada vez que pisaba la pista del Palacio de Riazor. Este año, su segundo en A Coruña, el catalán se ha convertido en un líder sigiloso de la ofensiva colegial. Suma cuatro goles y cuatro asistencias en nueve jornadas, cuando el año pasado necesitó toda la temporada para alcanzarlas. Un paso adelante necesario de un jugador con mimbres para alimentar las ambiciones de este Liceo.

Solo dos conjuntos de la OK Liga, justo los que preceden a los verdiblancos en la clasificación (Igualada y Barça), han celebrado más goles que el Liceo esta temporada. Sin embargo, la artillería es una tarea global en el conjunto que dirige Juan Copa. En esa armonía, Nil Cervera es quien ha tomado el mando a ser el que más ha participado en los tantos de este curso. De los 31 que lleva el Liceo, en ocho ha anotado o asistido el jugador catalán. El último, el que sirvió para establecer el 1-1 ante el Noia en el Ateneu, comienzo de la remontada que culminaron, luego, Dava Torres y Arnau Xaus.

Nil inició este curso como parte del cinco de rotación de Juan Copa, pero lo hizo aportando tanto en el juego como en los marcadores: asistió contra el Shum en la primera jornada y vio portería en las dos siguientes, contra Cerdanyola y Rivas. Frente a los madrileños firmó su mejor exhibición del curso. Además del tanto, regaló otros tres pases que acabaron en el interior de la portería para redondear el 6-2 en el marcador.

A pesar de que en las últimas semanas no había resultado productivo en números, no bajó su aporte en el juego. Intensidad, patinadas rápidas e intensas y disparos tan rápidos como potentes pusieron a prueba a los guardametas rivales, aunque faltó una pizca de fortuna que sí encontró en los dos últimos duelos. Un misil bajo su firma permitió a los colegiales quedarse con los tres puntos en el Palacio ante el Reus (4-3). Y otro disparo suyo desencadenó el asalto al Ateneu de San Sadurní.

Más allá de las cifras

Aunque Nil es mucho más que un goleador o un asistente desde que está a las órdenes de Juan Copa, más allá de las cifras, lo cierto es que las estadísticas le dan la razón. Ya lleva cuatro goles, los mismos que consiguió en todo el curso pasado, y otras cuatro asistencias, cuando en su primera temporada en el Liceo repartió dos. Es, ahora mismo, el máximo asistente de la competición, empatado con Sergi Folguera (Calafell) y el coruñés Ignacio Alabart (Barça).

Con 22 años recién cumplidos, Cervera tiene por delante el reto de igualar o mejorar las cifras con las que brilló en el Igualada. Firmó 21 dianas en su última campaña con el conjunto arlequinado, la 2023-24, antes de aterrizar en el Liceo. Sus responsabilidades ahora, a las órdenes de Juan Copa, son otras. No obstante, su juego eléctrico y su intensidad, que cada vez se reflejan más en los marcadores, son virtudes que el Liceo ha sabido aprovechar en este inicio de curso. Una herramienta más para un equipo que mantiene la ambición de luchar por todo.