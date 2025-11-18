La Copa, un caramelo antes del parón para el Leyma

La Copa España era un objetivo secundario en la lista de tareas de un Leyma Coruña que arrancó el curso con la mirada puesta, únicamente, en luchar por los puestos que le permitan regresar a la Liga ACB. A nadie le amarga un dulce y, después de vencer, hace unas semanas, al Menorca, el conjunto naranja afronta este miércoles (20.45 horas, LaLigaPlus) la segunda eliminatoria del torneo del KO. Recibe en el Coliseum al Tizona Burgos, uno de los rivales a los que dejó por la estacada en su racha inmaculada de ocho victorias consecutivas en liga. Aunque el objetivo sigue siendo la competición regular, a nadie le amarga un dulce y el Leyma quiere brindarle un buen espectáculo a su afición con el pase a los cuartos de final antes de encarar el parón de dos semanas y media sin acción.

Carles Marco ya advirtió tras el triunfo en la primera ronda que este duelo de octavos de final sería muy importante para que el equipo no perdiese la concentración y que se acortase, ligeramente, el parón de tres semanas sin competición por la jornada de descanso y la ventana FIBA. Dicho y hecho. Los naranjas cumplieron y, ahora, tienen por delante el reto de volver a doblegar a uno de los equipos a los que ya batieron hace apenas unas semanas en liga. 82-97 se impuso el conjunto coruñés hace menos de un mes en su visita a El Plantío, en una tarde particularmente estelar de Jacobo Díaz.

Desde aquella derrota, el equipo burgalés lleva dos victorias y una derrota. Se impuso al Gipuzkoa, cayó ante el Obradoiro y, el pasado fin de semana, derrotó a domicilio al Cantabria (84-91). Justo antes de la visita naranja, habían dejado fuera de combate al CB Zaragoza de Segunda FEB en la primera eliminatoria de la Copa España.

Ahora, las tornas cambian, con el Leyma como anfitrión, aunque el pasado y lo que ocurrió en la competición regular, poco importan en una eliminatoria a partido único. «Es un equipo que juega como nosotros, a muchas posesiones», recordó Carles Marco. Así lo demostró el equipo burgalés, que vuela a lomos su perla de 18 años, Andy Huelves y de los puntos que pueden sacar Arnau Parrado y Ramón Vila. A ellos se suman exteriores en buena dinámica como Marquis Jackson o Felix Terins.

Frente a las amenazas de un Tizona con ganas de revancha, Carles Marco confía en volver a ofrecer un buen partido a la parroquia naranja en el Coliseum. Para ello, espera corregir los errores cometidos en el último encuentro contra el Melilla. Sobre todo, aquellos que permitieron a los visitantes apretar al máximo el encuentro en la segunda parte. «Los jugadores son conscientes de que no hicieron un partido igual que los anteriores», reconoció Marco.

Con el parón a la vuelta de la esquina, en cuanto termine el encuentro, el técnico naranja confirma que «varios jugadores» del equipo llegan con molestias y golpes que arrastran desde los últimos encuentros. Confía, no obstante, en que puedan dar su mejor versión para hacerse con el triunfo. Para ello, anima, también, a la afición a que acuda al Coliseum entre semana para brindarles su apoyo en busca de los cuartos de final. Un caramelo no amarga a nadie y el Leyma, antes del parón, quiere darle extender su dinámica ganadora para apuntar alto, también, en la Copa España.