El deporte y la inteligencia artificial, a debate en el congreso Techsportnow

Una veintena de expertos en la aplicación de la inteligencia artificial al deporte participarán entre el viernes y el sábado en el congreso Techsportnow. El encuentro, que organiza la Asociación Galega de Xestión Deportiva (Agaxede) y suma 300 inscritos, será el Paraninfo de la Universidade da Coruña.

Los concejales Gonzalo Castro y Manuel Vázquez participaron ayer en la presentación del encuentro con el director del congreso, Eduardo Blanco. El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y el director general de la AESIA, Ignasi Belda, serán dos de los ponentes.