Voleibol
El Zalaeta también juega contra la violencia de género
El Zalaeta se suma a la campaña de partidos en rechazo a la violencia de género con motivo del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. El encuentro que el conjunto coruñés disputa este sábado (17.30 horas) en el polideportivo del Barrio de las Flores contra el CV Torrejón servirá como rechazo a la violencia machista. La iniciativa del Zalaeta, que se enmarca en la campaña de la Xunta, toma el relevo del CRAT de rugby, que también dedicó su último encuentro a esta causa.
