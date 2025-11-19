Noche de estrellas ante un Barcelos combativo y letal

Los focos deslumbrantes de la WSE Champions guían los sueños inmediatos del Liceo. El equipo colegial regresa a la competición europea después de ganar en su debut frente al Oliveirense en el Palacio (3-2) y afianzarse en el top 3 de la OK Liga en las últimas jornadas. Con la autoestima reforzada y los fantasmas del mal fario a domicilio espantados con la victoria frente al Noia en L’Ateneu (1-3), los verdiblancos mudan su piel y se preparan para afrontar un nuevo reto continental. Frente a ellos estará un Barcelos (jueves, 22.30 horas, worldskate.tv) con los sticks afilados, que defiende título y que viene de levantar la Copa Intercontinental y de ganar el bronce en el Mundial de Clubes de Argentina. Un equipo correoso, eléctrico y mortífero que no perdonará ni un solo error del conjunto coruñés.

El Liceo ya sabe lo que es rozar la gloria en el pabellón portugués, que fue el escenario de uno de sus mejores duelos la temporada pasada. El cuadro colegial disputó allí la vuelta de los cuartos de final europeos tras haber perdido en el Palacio (4-6) y realizó un ejercicio de ambición, valentía y carácter propio de su ADN guerrero. Dava Torres, Carballeira, Tato Ferruccio y Nil Cervera igualaron la eliminatoria (terminó 2-4 en el tiempo reglamentario) y solo el desacierto en la tanda de penaltis evitó una remontada histórica, a la altura de las mejores gestas verdiblancas.

Esa no fue la única vez en la historia reciente que los liceístas vivieron una gran noche en Barcelos. Hace dos cursos, en la 2023-24, el Liceo visitó Portugal en la fase de grupos, aunque en un contexto muy distinto al actual. En aquella ocasión, los coruñeses ya estaban eliminados y jugaron por salvar su honor. Lo lograron, tras otro encuentro disputadísimo en el que sumaron un punto con una actuación para el recuerdo de Tombita. El argentino, que entonces peleaba por hacerse un hueco fijo en los planes de Juan Copa, firmó un espectacular hat-trick que valió un punto (4-4).

Máxima eficacia

Si algo caracteriza al Barcelos de Rui Neto es su acierto de cara a la portería contraria. Así lo evidenció en el amistoso que disputó este verano en el Palacio de los Deportes, en la presentación liceísta ante su afición, cuando endosó tres goles en un minuto al equipo verdiblanco sin apenas despeinarse. Dava Torres terminó firmando las tablas (5-5), pero el choque fue un serio aviso de que los lusos no necesitan facilidades para matar a sus oponentes.

Miguel Rocha, que lleva ya 26 goles en los 19 encuentros que ha jugado entre todas las competiciones, vuelve a ser, un curso más, la principal amenaza ofensiva del Barcelos. Pero no es la única. César Carballeira, máximo goleador verdiblanco con siete dianas, sería sexto en la clasificación de artilleros del equipo rival. Además de Rocha, Iván Morales (14), Tato Ferruccio (10), Kylian Gil (10) y Carlos Ramos (9) estarían por delante del killer coruñés.

El otro gran peligro es un viejo conocido. Ferruccio fue protagonista en el Barcelos-Liceo de la última campaña, al ser decisivo con su energía y su acierto para forzar la igualada colegial y los penaltis. Ahora, retornado al equipo en el que fue más feliz tras su breve aventura coruñesa, apunta directo a un club que lleva en el corazón. «Aunque sabía que me iba a marchar, tenía ganas de darle un pedacito de mí al Liceo, creo que al final quedó una imagen bonita», señaló el argentino en una entrevista con LA OPINIÓN esta semana. Las luces se encienden, la alfombra se despliega y Europa vuelve a vibrar ante una noche grande y una rivalidad estelar.