Diez minutos de pesadilla ante el Tizona: bloqueo y adiós a la Copa

A Tizona le bastaron diez minutos dorados para obligar al Leyma Coruña a morder el polvo por primera vez en lo que va de curso. El conjunto burgalés tumbó al naranja en los octavos de final de la Copa España en el Coliseum (83-95) en un último cuarto tan brillante para los visitantes como nefasto para los locales. El equipo que dirige Jordi Juste se desmelenó en el tramo decisivo ante un Leyma impreciso, desconcentrado y precipitado en ataque que no pudo frenar el despliegue ofensivo de su rival. El Tizona, apoyado en el acierto exterior de Gerard Jofresa y de Jan Zidek, llegó a tener un parcial a favor de 0-15.

El combinado coruñés mandó en el encuentro sin aparentes problemas, pero se descosió a la hora de la verdad y terminó pagándolo caro. El 16-37 que Tizona le endosó en el periodo decisivo hizo temblar los cimientos del Coliseum y se convirtió en la máxima diferencia de puntos que ha encajado esta temporada. El cuadro naranja venía jugando con fuego en sus últimas citas. Para un equipo acostumbrado a ceder pocos cuartos a sus rivales, en sus últimos dos enfrentamientos sufrió varias desconexiones que estuvieron a punto de costarle algún disgusto. Contra Estudiantes, comenzó el partido desenchufado. El equipo madrileño le pasó por encima en el acto inicial, con un parcial de 27-16 al término de los primeros diez minutos. Once abajo y partido cuesta arriba, aunque los pupilos de Carles Marco le dieron la vuelta a la tortilla en un final apoteósico (21-37) sustentado en el estado de gracia de Jacobo Díaz y Paul Jorgensen.

Melilla visitó el Coliseum justo después de la salida a Magariños y antes del trago amargo de la Copa. El conjunto que prepara Mikel Garitaonandia, más flojo, a priori, que Estudiantes y Tizona —es antepenúltimo, con solo una victoria en ocho duelos—, también puso en aprietos a la escuadra coruñesa en el último choque disputado de Primera FEB. El Leyma no vio peligrar su ventaja global, pero bajó el pistón en el tercer cuarto y se llevó un susto al ceder el parcial por cinco puntos (21-26). Los hombres de Marco apagaron el fuego con un último sprint a fondo, pero el entrenador advirtió en la rueda de prensa posterior a ese choque que a sus jugadores les había faltado «concentración» y que había sido «un buen toque de atención para todos», un discurso que repitió tras ser apeado de la Copa este miércoles.

Más acostumbrado a castigar que a ser castigado, el Leyma sí había logrado una brecha cercana a las dos decenas con sus rivales en dos ocasiones. Además del desenlace frente al Estudiantes, cuando rompió el partido con 16 puntos (21-37), lo hizo también en la jornada 4 ante el Palmer, donde logró una renta de 17 puntos en el tercer periodo (25-8) para cerrar el duelo sin sobresaltos.