Empieza la fiesta de Casas Novas

Quedan poco más de dos semanas para que arranque el Concurso Internacional de Saltos de Casas Novas y la primera señal de que la cita se acerca es que las entradas ya se encuentran disponibles para acudir al recinto arteixán y seguir en directo un evento que llega este año a su vigésima quinta edición. Desde este jueves los pases para disfrutar de la mejor hípica del mundo están disponibles los días 5, 6 y 7 de diciembre, vía descarga, en la web del concurso (www.csicasasnovas.com) y «podrán presentarse en formato digital, sin necesidad de imprimirlas», tal y como aclara la organización.

El público que asista a Casas Novas tendrá la oportunidad de ver en la pista coruñesa a «jinetes y amazonas de talla mundial», así como a las actuales «promesas de la hípica nacional e internacional», en distintas pruebas que se sucederán a lo largo del fin de semana.

La jornada inaugural tendrá lugar el viernes día 5 con dos pruebas del CSI1*: el Trofeo Veolia y el Trofeo NH Collection. Esa misma tarde se disputarán el Trofeo Checkpoint y el Trofeo Caixabank, ambas pruebas pertenecientes al CSI5* W.

El sábado 6, se llevarán a cabo otras cuatro pruebas: por la mañana, las correspondientes al CSI1*, el Trofeo Porsche y el Trofeo Malard; y por la tarde, el Trofeo Grupo Eulen y el primer Gran Premio del fin de semana, patrocinado por Longines, ambos dentro de la categoría 5*.

El CSI Casas Novas llegará a su fin el domingo con una jornada de alto nivel que empezará con el Trofeo Movistar CSI1* y el Gran Premio Prosegur Security CSI1* antes de dar paso a la prueba que pondrá el broche de oro a la competición, el Gran Premio Longines FEI Copa del Mundo Casas Novas.