Esquí acuático
La vela y el esquí acuático cierran el A Coruña Nautical Festival
Será el próximo 29 de noviembre en la zona de O Parrote-San Antón
A Coruña
El A Coruña Nautical Festival pone su punto y final el próximo 29 de noviembre, con la celebración de dos eventos de máximo nivel: el Trofeo Cidade da Coruña de wakeboard y wakesurf, organizado por el Marina Coruña, y el Trofeo Aurelio Fernández de vela, de clase Optimist, a cargo del Real Club Náutico. El primero estaba previsto para el día 22, pero la mejora de las condiciones meteorológicas para finales de mes han llevado a la organización a aplazarlo una semana. Destacan Noah Tamaral o Petr Vorobyev. En el caso de la vela, las aguas de la ciudad reunirán a 150 embarcaciones de las principales potencias del noroeste.
