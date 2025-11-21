Hockey sobre patines | WSE Champions League
3-1 | El Barcelos ahoga al Liceo a base de garra y vértigo
Nil Cervera fue el jugador verdiblanco más activo | Adelantó al cuadro liceísta, pero un gol de Rocha al filo del descanso cambió la dinámica para los lusos
El Liceo cayó en su segundo compromiso europeo en la pista del Barcelos (3-1). El equipo de Juan Copa no pudo con la intensidad portuguesa y cedió sus primeros puntos en la WSE Champions.
La primera mitad fue un constante intercambio de golpes. A ritmo de punk, ambos conjuntos atacaron las metas de Torrents y Roca con agresividad, en busca del premio del gol. Lo encontró primero el Liceo, a los diez minutos, con un trallazo cruzado de Nil Cervera. El equipo luso reaccionó inclinando la pista sobre la portería visitante. Los liceístas se defendieron con uñas y dientes hasta que, a falta de 47 segundos para el descanso, Miguel Rocha logró la igualada a bocajarro (1-1).
Todo por decidir para el segundo tiempo. A la vuelta del intervalo, entre Blai y el larguero desviaron un penalti de Rocha para mantener el equilibrio. Acertó poco después Vieirinha, que coló por el palo corto el segundo del Barcelos para plasmar la superioridad local en los primeros minutos de la reanudación Los portugueses subieron las revoluciones y Pedro Silva aprovechó un mal rechace coruñés para firmar el tercero (1-3). Kylian Gil falló la directa tras la décima falta colegial, pero Xaus tampoco acertó la réplica verdiblanca. Bruno Saavedra y Morales vieron la azul tras un enganchón mutuo y el compostelano perdió los papeles y terminó expulsado. Hubo voluntad, pero no tiempo. Toca levantarse y seguir.
