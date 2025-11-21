La agenda del deporte de A Coruña: Novo Mesoiro cierra el Coruña Corre

El deporte local se prepara para un nuevo fin de semana repleto de actividades, con el foco principal puesto sobre el desenlace del Coruña Corre 2025 en su habitual cita de Novo Mesoiro.

Atletismo

Punto y final al evento de atletismo popular más concurrido del calendario coruñés. El Coruña Corre 2025 se despide sobre el asfalto de Novo Mesoiro (domingo, 10.00 horas), con más de un millar de participantes inscritos y un trazado de 5,5 kilómetros a través de las calles y senderos del barrio.

Hockey sobre patines

En OK Liga Femenina, el HC Coruña quiere volver a la senda de la victoria tras pinchar el pasado fin de semana en la pista del Bigues i Riells. Para ello, recibe en el Palacio de los Deportes al Cerdanyola, un rival de nivel similar (sábado, 17.00). Un peldaño por debajo, en OK Plata, el Marineda busca seguir al mando de la clasificación con una nueva victoria ante el Patinalon (domingo, 12.00) y el Resa Cambre pretende sumar sus primeros puntos del curso en la pista del Traviesas (domingo, 12.30). En la competición masculina, Compañía se enfrenta hoy en Elviña al Lloret (sábado, 19.30) y Dominicos se desplaza hasta Girona para desafiar al GEiEG (sábado, 20.00) y mantenerse en la zona alta de la tabla. En OK Bronce, Compañía B visita al Urdaneta (hoy, 18.00) y el Liceo B y el CH Oleiros viajan hasta Asturias para competir frente al Oviedo Booling y al Oviedo Roller, respectivamente (sábado, 20.00).

Baloncesto

Maristas vuelve a casa con la intención de prolongar su momento dulce. La escuadra de Fer Buendía se enfrenta al Arxil (sábado, 18.00), en un derbi de contrastes al que las coruñesas llegan plenas de confianza y en lo más alto de la Liga Femenina 2, mientras las pontevedresas viven una dura readaptación a la competición tras su descenso de Liga Challenge el pasado verano.

Fútbol sala

Buena oportunidad para el 5 Coruña este fin de semana para sumar tres puntos y alejarse de la zona roja. El combinado de Toochy González y Pachi Fernández se mide en Novo Mesoiro al Deportivo Laviana (sábado, 16.30), penúltimo clasificado de la competición.

Voleibol

Cita en el Barrio de las Flores con la Superliga Femenina 2. El Zalaeta recibe al Torrejón (sábado, 19.00), uno de los equipos más en forma del torneo, para intentar asaltar la parte alta de la tabla. En Primera División Femenina, el Cidade A Coruña juega como local ante Los Campos (domingo, 12.00) en uno de los duelos estrella de la jornada entre el primer y el tercer clasificado, mientras el Oleiros visita al Ekialde (sábado, 19.00), que marcha colista. En el torneo masculino, el conjunto oleirense también se enfrenta a un rival de la parte baja, el Universidad de Burgos (sábado, 18.00).

Balonmano

El Balonmán Culleredo tratará de sumar un nuevo triunfo ante un Lalín de capa caída que acumula cuatro derrotas consecutivas en PRimera División (sábado, 19.00).

Escalada

El Rocódromo de Riazor acoge el sábado el Trofeo Cidade da Coruña de escalada de velocidad (10.00), que reunirá a 45 escaladores de las categorías infantil, cadete, juvenil y absoluta.