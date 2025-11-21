La falta de puntería y un gol «evitable» helaron al Liceo en Barcelos

El Liceo salió del Pavilhao de Barcelos cabizbajo y frustrado tras firmar su primer tropiezo en la WSE Champions ante el vigente campeón de Europa (3-1). El Barcelos de Rui Neto impuso un ritmo eléctrico desde el principio que los verdiblancos igualaron (e incluso superaron) en los primeros 25 minutos. Blai Roca alzó la muralla bajo palos y frustró los múltiples intentos locales, mientras sus compañeros trataron, una y otra vez, de superar a un firme Torrents. Lo consiguió Nil Cervera antes del ecuador del periodo, con un disparo cruzado muy potente que el meta local solo pudo seguir con la mirada. El primer tanto no rebajó las pulsaciones del duelo y el Liceo tuvo ocasiones para sentenciar a un rival completamente volcado sobre la meta colegial. Pero no las aprovechó y terminó pagándolo caro. «Ha sido una gran primera parte, tuvimos muchas ocasiones delante del portero y podíamos habernos ido al descanso con una ventaja buena», analizó Juan Copa al término del partido.

El hockey es un deporte caprichoso. Y cuando parecía que la resistencia liceísta había cumplido su cometido de detener las impetuosas acometidas lusas, a falta de 47 segundos para el descanso Miguel Rocha vertió un jarro de agua fría sobre los intereses gallegos. El pichichi portugués, siempre atento como un depredador del gol, aprovechó el único despiste de la zaga visitante para restablecer la igualada en el momento más inoportuno. «Es un gol evitable», lamentó el técnico coruñés, consciente de que el tanto del empate marcó un punto de inflexión en el choque.

Fue una diana psicológica. El Liceo se marchó tocado al vestuario y volvió sin la frescura de otros días. El Barcelos olió la sangre y siguió apretando, hasta que encontró doble premio en los sticks de Vieirinha y Pedro Silva. «Los detalles que el otro día salieron para nosotros, hoy fueron dos goles en contra que no entraban en la ecuación del Barcelos», apuntó Copa. El combinado liceísta siguió remando y probando a Torrents, pero erró las ocasiones claras y terminó desfondado. «Lo importante es que seguimos trabajando para ajustar el marcador, pero hoy no tuvimos esa suerte. Esto es Europa y es complicado puntuar fuera de casa», indicó el entrenador verdiblanco, que aseguró que su escuadra abandonó Portugal con la sensación de que tendrían que haberse «llevado algo más» de la segunda jornada europea.