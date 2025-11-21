Balonmano | DH Plata
El Sevilla mide el nivel de euforia del OAR en San Francisco Javier
La escuadra coruñesa, líder, recibe en casa al segundo clasificado
A Coruña
La inyección de energía que supuso vencer al Agustinos Alicante la semana pasada para el Attica 21 OAR tendrá su continuación este fin de semana. El equipo de Nando González juega en casa ante el Sevilla Proin (sábado, 19.00 horas), que marcha segundo empatado a puntos con los oaristas. Después del puñetazo en la mesa de la última jornada, el conjunto coruñés tratará de volver a demostrar que no se arruga ante nada ni nadie y que, de hecho, es experto en tumbar gigantes: lo hizo contra el Burgos, contra el Alicante y va a por el Sevilla. Los andaluces, por su parte, aterrizan en A Coruña tras perder con el Sinfín y vencer al Benidrom.
