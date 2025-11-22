0-3 | Un incontestable Torrejón deja sin premio al Zalaeta

Tarde aciaga para el Zalaeta en el Barrio de las Flores. El combinado de Jorge Barrero cayó frente al Torrejón por la vía rápida (0-3), en un partido en el que nunca llegó a estar cómodo sobre la pista.

El equipo madrileño, uno de los más poderosos en el inicio de la Superliga Femenina 2, asaltó el pabellón coruñés desde el primer set. Se impuso sin dar opción al cuadro local (16-25) y repitió el guion en los dos siguientes (16-25 y 15-25) para emprender el viaje de vuelta con la victoria en el bolsillo y afianzado en los tres primeros puestos de la tabla. Pese a la derrota, el Zalaeta se mantiene en la zona intermedia, sin sobresaltos. Alba Quirós, para las locales, e Iris Álvarez, para las visitantes, fueron las máximas anotadoras con 13 puntos.